Adriana e Nat conversam sobre pressão do confinamento: 'Você explode' | Power Couple

Enquanto tomavam sol à beira da piscina, no início da tarde desta quarta-feira (18), Adriana e Nat conversaram sobre a pressão do confinamento a longo prazo. “Tem uma hora que você explode”, disse a esposa de Eike. “Vai acumulando tanta coisa”, acrescentou ela. Depois, a esposa de Dhomini deu como exemplo a postura do marido na discussão com Carol. “Ninguém viu os 30 dias que ele estava segurando de provocações e apontamentos”, comentou ela. “Foi a gota d’água”, finalizou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.