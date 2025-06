Adriana fala sobre a atual postura de Silvia com o casal Furlan | Power Couple

Em uma conversa na sala, Adriana comentou sobre um breve encontro que teve com Silvia na lavanderia. A corretora de imóveis revelou para o marido e para o casal Eikos que entendeu que a esposa de André não gostou da postura de Carol em um debate sobre provas que aconteceu nesta terça-feira (17). Adriana ainda falou que já tinha aconselhado Silvia a não seguir fielmente o casal Furlan. Por fim, Eike afirmou que a produtora de eventos escolheu ficar do lado da judoca e vai ter que aguentar essa decisão até o final.



