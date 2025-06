Adriana ironiza mudança de postura de Radamés após eliminação de Cris e Kadu | Power Couple

Adriana questionou as atitudes de Radamés após a eliminação de Cris e Kadu na última quinta-feira (26). A corretora de imóveis ironizou a nova postura do ex-jogador em conversa com Nat e Eike na manhã desta sexta-feira (27). Ela ainda questionou: "Será que adianta nos últimos dias fazer isso?".



