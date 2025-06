Adriana limpa restos de caramelo do pudim de Victor e Carol | Power Couple

A aventura malsucedida de Victor e Carol na cozinha continua dando dor de cabeça para os confinados do reality show. Nesta quinta-feira (26), enquanto limpava as bocas do fogão, Adriana encontrou restos de caramelo do pudim preparado pelo ator e pela judoca na última terça-feira (24). "Acabou com o fogão", disse a esposa de Dhomini para Nat, que estava com ela. Para conseguir limpar a sujeira deixada pelos adversários, Adriana usou até uma faca.



