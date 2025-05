Adriana revela motivo que levou Gretchen a desistir do jogo | Power Couple

Após o anúncido da desistência de Gretchen e Esdras na madrugada desta sexta-feira (23), Adriana revelou para Eike e Nat qual foi o motivo que levou a Rainha do Rebolado desistir do Power Couple. Durante a conversa, a corretora de imóveis reconheceu que o marido errou, mas defendeu o posicionamento dele no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.