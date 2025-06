Adriana se emociona ao falar de Carol | Power Couple

Durante a festa desta sexta-feira (13), Adriana desabafou com Dhomini sobre como está se sentindo com a divisão na Mansão. Ela comentou que a festança é um momento fora do jogo e falou que em determinando momento da noite, teve vontade de abraçar Carol. A corretora de imóveis disse que a judoca pode estar errada no jogo, com estratégias equivocadas, mas que ela é uma pessoa diferente fora do reality.



