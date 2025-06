'Agressivo, violento, não respeita ninguém', dispara André sobre Dhomini | Power Couple

Ainda durante a conversa com Victor na manhã desta quinta-feira (5), na cozinha da Mansão Power, André não teve papas na língua para criticar a postura e o comportamento de Dhomini. “Agressivo, violento, não respeita ninguém, jogo sujo”, disparou o motorista executivo. Ao lado de Adriana, o empresário disputa a permanência no jogo na DR desta semana. Carol e Radamés e Emilyn e Everton completam a berlinda.



