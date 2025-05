'Ali, era hora de todo mundo sustentar o que pensou', diz Carol sobre Quebra Power | Power Couple

Após o Quebra Power, os competidores voltaram para a Mansão com muitos comentários e análises sobre o game. Carol e Rayanne analisaram atitudes e comportamentos durante a dinâmica, comparando os perfis dos casais, principalmente de Ana Paula e Antony. A atriz citou que a fala de Victor foi muito coerente no ao vivo e comentaram sobre os ataques que Tali está recebendo.



