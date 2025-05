'Alí eu descobri isso: altura', diz André sobre medo de altura | Power Couple

Na tarde desta segunda-feira (19), André compartilhou com Radamés, Rafa e Esdras detalhes de sua maior fobia: a altura. Ele falou das dificuldades nas provas do jogo quando se trata de altura. Durante a conversa, André aproveitou para citar e indicar alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro, apontando a fobia que teve quando fez um passeio na Roda Gigante do Rio de Janeiro.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.