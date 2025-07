Aliados conversam sobre o final do reality | Power Couple

Logo após o jantar, os aliados Carol, Radamés, Tali e Rafa conversaram na sala sobre o que o jogo pode proporcionar a eles em seus últimos dias. Em dado momento, a judoca questionou sobre a possibilidade de uma nova DR na teça-feira (1º). "E se amanhã [terça-feira] forma uma DR, sai na quarta-feira (02) e já forma outra DR para sair na quinta-feira?", perguntou Carol. Preocupado, Radamés perguntou sobre um possível encontro com outros participantes. "Podia ter uma festa quarta, né? Todo mundo", disse o ex-jogador. O questionamento foi prontamente negado pelos aliados.



