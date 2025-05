Amigos tentam dissuadir Giovanna de falar com Gretchen | Power Couple

Incomodada com a confusão em torno do leite de aveia de Esdras, Giovanna cogitou se posicionar como a responsável perante Gretchen. Ao compartilhar sua intenção com o casal Prado e Adriana Leizer, eles aconselharam a influenciadora a ter cautela, especialmente por ser dia de votação e Gretchen e Esdras possuírem as Esferas do Poder. Adriana sugeriu uma conversa reservada com Esdras para tentar um acordo.