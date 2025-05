Ana Paula, Adriana e Dhomini especulam sobre formação de DR e discutem alvos | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (28), no quarto Abacaxi, a formação de DR da semana foi assunto de uma conversa estratégica entre Ana Paula, Adriana e Dhomini. A esposa de Antony revelou que acredita estar na berlinda. Eles também especularam quem deverá ser o casal alvo dos adversários, bem como em quem irão votar no caso de Carol e Radamés estarem imunes.



