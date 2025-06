Ana Paula, Antony, Carol e Radamés discutem após formação da DR | Power Couple

Após o término de mais uma formação de DR, Ana Paula, Antony, Carol e Radamés tiveram uma grande discussão dentro da Mansão Power. Tudo teve início com a fala do modelo piauiense ao sentar no banquinho da DR, afirmando que ele e sua parceira estavam ali de cabeça erguida e com muita coragem. Radamés não gostou do que ouviu de Antony e foi falar com o companheiro de Ana Paula sobre o ocorrido. A cobrança gerou um bate-boca entre os dois casais e o clima esquentou.



