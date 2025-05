Ana Paula comenta escolha de Gi e Eros no Quebra Power | Power Couple

Na sacada da Mansão Power, Ana Paula e Antony conversaram sobre o impacto da dinâmica do Quebra Power do último domingo (11). O casal expressou sua surpresa com a escolha de Gi e Eros em triturá-los. Ana Paula compartilhou com Antony seu sentimento de estar "mais fortalecida" diante dessas discussões, ressaltando sua intenção de manter o controle emocional, contrariando as expectativas de outros casais na casa.



