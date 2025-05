Ana Paula comenta sobre a última votação com Fran e Júnior | Power Couple

Ana Paula comentou com Fran e Júnior sobre a formação da DR desta quarta-feira (7). A empresária disse que a noite de votação foi mais emocionante que a primeira e que o grupo de Tali e Rafa não estão falando com ela. O trio ainda comentou sobre o fato de Cris e Kadu terem se livrado da berlinda e como será as possíveis reações da casa, dependendo do casal que for eliminado nesta quinta-feira (8).



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.