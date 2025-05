Ana Paula critica aproximação de Victor e Rayanne com Kadu: 'Tá ridículo' | Power Couple

Climão na Mansão! No início da tarde desta quarta-feira (21), enquanto ajudava na cozinha, Ana Paula fez críticas à aproximação de Victor e Rayanne com Kadu. “Tá ridículo”, disse a influenciadora e empresária para Júnior. Vale lembrar que Cris e Kadu detêm as Esferas do Poder e terão papel importante na formação de DR desta semana.



