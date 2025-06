Ana Paula desabafa com aliados: ‘Todo mundo finge que eu não existo’ | Power Couple

Ana Paula decidiu desabafar com o marido, Antony, e o casal Eikos e disse que sempre foi ignorada pelos rivais. Ela citou o fato de nunca ter trocado uma palavra com Silvia. A empresária também comentou que Cris se afastou dela de forma repentina. Nat e Eike aproveitaram o momento para falar como estão enxergando a influenciadora fitness desde a formação da última DR. Por fim, o quarteto analisou as mudanças de jogo de Cris e Kadu.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.