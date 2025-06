Ana Paula e aliados cantam música de Luiz Gonzaga enquanto arrumam a cozinha | Power Couple

Nem só de tensão vive a Mansão Power! Enquanto arrumavam a cozinha na tarde deste domingo (08), Ana Paula incentivou Dhomini e seus aliados a cantarem “Asa Branca”, um clássico de Luiz Gonzaga. Com isso, a empresária revelou sua admiração pelo compositor a canção para seus amigos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.