Ana Paula e Antony acreditam que serão alvos na próxima votação | Power Couple

Eike continua tentando entender o objetivo de Ana Paula e Antony no jogo. O modelo explicou que ele e a esposa querem se manter no jogo até a final, mas que sabem que não tem mais como fugirem da votação. Além disso, ele comentou o fato deles não serem mais um grupo, já que durante as últimas formações de DR não houve proteção por parte de alguns aliados.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.