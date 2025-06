Ana Paula e Antony comentam de falas de Rayanne e Carol | Power Couple

Enquanto descansavam no Quarto Abacaxi, Ana Paula e Antony analisaram uma das falas de Rayanne. A atriz disse que o casal blindado foi o responsável por dividir a Mansão em grupos. O empresário ainda citou o fato de Carol sempre estar comentando da personalidade da esposa. A empresária afirmou que o embate entre eles e o casal Furlan é um dos principais do programa.



