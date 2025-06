Ana Paula e Antony falam sobre voto na DR desta quarta-feira (11) | Power Couple

Ana Paula e Antony foram para o Quarto Abacaxi conversar sobre as expectativas para a formação da DR desta quarta-feira (11). O casal falou em quem deve votar neste novo ciclo e alinhou o que deve ser dito no momento do ao vivo. A empresária ainda aproveitou para desabafar sobre o comportamento de Cris e Kadu: “Entrou aqui é de igual para igual”. Enquanto isso, Radamés e Rafa ouviram a conversa dos adversários atrás da parede.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.