Ana Paula e Antony rebatem apontamento do casal Furlan | Power Couple

Chegou a vez de Ana Paula e Antony escolherem qual dupla da Mansão Power é biscoteira na dinâmica do Quebra Power desta semana, que irá ao ar no programa desta segunda-feira (25). A empresária e o modelo decidiram revidar o apontamento e destruíram o biscoito de Carol e Radamés. Eles rebateram as falas do casal Furlan e disseram que a judoca nunca deixa ninguém terminar de falar. Ao final, Ana Paula se desestabilizou e precisou ser acolhida pelo marido.



