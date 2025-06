Ana Paula e Antony tem briga acalorada com Carol e Radamés | Power Couple

E a discussão no Quebra Power tomou rumos mais intensos quando Ana Paula e Antony chamaram Carol e Radamés para a dinâmica. Em certo momento, quando os casais já estavam discutindo, eles lembraram da situação com Dhomini e Carol não se controlou. "Eu falei uma palavra para o Dhomini? Eu tive alguma reação com o Dhomini? No momento em que eu estava sendo agredida verbalmente?", gritou a judoca. Por fim, Ana Paula e Carol não conseguiam mais se ouvir pois estavam gritando uma com a outra.



