Ana Paula e Cris refletem sobre discussão entre Dhomini e Kadu | Power Couple

Na tarde deste sábado (31), no quarto Melancia, Ana Paula e Cris refletiram sobre os motivos por trás da discussão entre Dhomini e Kadu na divisão dos dormitórios da Mansão Power. “Não é pelo quarto, é pela amizade que a gente tinha”, explicou a esposa do ator. “A gente veio aqui pra jogar”, acrescentou ela. “Não era para ele ter explodido daquele jeito”, disse Ana Paula sobre o comportamento do ator. “Tem que ver os dois lados”, defendeu Cris.



