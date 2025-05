Ana Paula fala com Adriana e Dhomini sobre confusão na Sala de Apostas| Power Couple

Ana Paula explicou para Adriana e Dhomini sobre a confusão da Sala de Apostas que aconteceu nesta segunda-feira (12). A empresária comentou que Eros só falou da situação na frente de todos os participantes por incentivo de Carol, que quer estragar o jogo dela. Antony disse que essa é a principal estratégia da judoca no programa.



