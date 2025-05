Ana Paula fala de possíveis motivos para a eliminação de Giovanna e Diego | Power Couple

Ana Paula compartilhou com Gretchen e Fran alguns acontecimentos que podem ter sido o motivo da eliminação de Giovanna e Diego. A empresária comentou da forma como a influencer tratou ela depois da formação da última DR e revelou que descobriu outras atitudes da mesma que não gostou nenhum um pouco. Fran revelou que Giovanna afrimava para várias pessoas na casa de que ela e o marido não sairiam do jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.