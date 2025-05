Ana Paula julga comportamento de Carol: 'Alguma coisa não tem de normal' | Power Couple

Já no Quarto Kiwi, o assunto é outro: as confusões que ocorreram nos últimos dias, principalmente o caso do Dhomini. Contudo, os participantes relembraram a atitude do casal Carol e Radamés durante a confusão e como eles se portaram durante o ocorrido. Entre algumas ponderações, Ana Paula também comentou sobre a judoca: "Se tanta gente assim já obervou o comportamento dela, alguma coisa não tem de normal, não". "Quantas pessoas iriam cometer uma injustiça dessa?", completou a empresária.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.