Ana Paula revela que ficou surpresa com a conversa com Eros e Gi | Power Couple

Ana Paula comentou com Antony que ficou surpresa com o fato de Adriana, Gi Prado e Eros terem conversado com eles sobre a confusão da última quinta-feira (1°). Ela também falou para o marido que eles precisam ficar mais calmos e pacíficos de agora em diante, mesmo que os apontamentos que receberem não sejam dos melhores.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.