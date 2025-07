Ana Paula se exalta e discute com Carol durante Quebra-Power | Power Couple

Durante o Quebra-Power, que será transmitido nesta segunda-feira (7), Ana Paula e Antony falaram sobre um dos vários embates que tiveram com Carol e Radamés, o que gerou um bate-boca entre os casais. Enquanto a empresária levantou alguns pontos sobre o jogo da judoca, o modelo também relembrou algumas falas da esposa de Radamés sobre eles. Até mesmo a briga entre Carol e Dhomini foi citado na discussão.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.