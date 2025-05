André abre o jogo com Eros sobre desenrolar do jogo: ‘Já se formaram grupos’| Power Couple

Instigado por Eros, André abriu o jogo sobre afinidades e opções de voto: "Eu falo, a Fran, ela tentou me induzir a votar na Rayanne". Eros ficou chocado com as revelações. Silvia disse que ela e André usam o critério de afinidade e de quem eles mais conversam. "Aqui já se formaram grupos, não tem jeito, é notável", disse André. Os três ainda falaram sobre a divisão de quartos e Eros abordou a dificuldade de escolher nomes na redistribuição dos quartos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.