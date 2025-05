André comenta com Gi e Eros o seu ponto de vista do jogo | Power Couple

Em uma conversa no Quarto Uva, André compartilhou seu ponto de vista sobre alguns dos acontecimentos mais recentes na Mansão Power. Ele também aproveitou o momento para revelar que às vezes fica assustado com algumas falas de Victor e relembrou a conversa que teve com o ator sobre o fato de Giovanna ficar andando de biquíni pela casa. Por fim, o motorista comentou a briga generalizada na formação da DR falsa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.