André comenta volta de Carol e Radamés da DR: ‘Eu me surpreendi’ | Power Couple

Silvia e André comentaram sobre a volta de Carol e Radamés da DR na última quinta-feira (15). Aos casais salvos, a dupla avaliou a reação dos adversários, que estavam esperando o retorno de Gi e Eros. “Eu me surpreendi”, revelou o motorista executivo em conversa na sala. Ainda, a viúva de MC Catra e seu marido se divertiram ao relembrar a cena da judoca carregando o marido nas costas.



