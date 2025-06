André conta para Tali como descobriu que tem medo de altura | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, André revelou para Tali como ele descobriu que tem medo de altura. O motorista compartilhou com a produtora uma parte de sua infância e explicou o motivo de ter demorado tanto para perceber que tem pavor de altura.



