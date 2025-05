André diz que não confia em Victor e relembra conversa com o ator | Power Couple

André e Silvia mostraram estar de olho na postura de Rayanne e Victor no jogo. Em conversa na sala com Carol e Radamés, nesta sexta-feira (16), o casal opinou sobre a estratégia da dupla no reality. O motorista executivo relembrou um diálogo que teve com o ator, no qual disse não confiar nele. André revelou ainda que o adversário contou estar mais para o lado deles do que do “grupão”.



