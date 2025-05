André e Carol falam sobre as novas estratégias de adversários | Power Couple

Tali continua chateada com os votos que recebeu na formação da DR falsa. Ela comentou sobre como ela e Rafa tentaram votar para se salvarem e como ela se surpreendeu com o que se sucedeu na votação. André aproveitou o assunto para questionar e analisar o jogo dos adversários. Carol comentou que Eike e seus aliados estão mudando as rotas para a próxima votação.



