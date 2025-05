André e Rafa opinam sobre jogo de Eike e aliados | Power Couple

Em uma conversa com seus aliados, André comentou sobre os casais que ele acha que irão votar nele e em Silvia. O motorista reforçou que o grupo de Eike irá criar várias justificativas para o voto, mas que, na realidade, ele foi o alvo escolhido pelos adversários. Rafa aproveitou o momento para falar sobre como deverá ser a próxima divisão de quartos. No fim do bate-papo, André opinou sobre a confusão com Eike.



