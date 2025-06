André perde a paciência com Carol: 'Não tem que entender, o jogo é meu' | Power Couple

Após Carol questionar a aproximação de Silvia e André de Dhomini e Adriana, o motorista falou da sua irritação com a Carol durante conversa com a esposa na tarde desta segunda-feira (9). André disse que Carol não tem que entender nada, porque o jogo é dele. Segundo ele, não deve satisfação de suas atitudes.



