André questiona postura de Cris e Kadu no jogo e discute com aliados | Power Couple

O clima esquentou na Suíte Power na tarde desta quinta-feira (29)! Em conversa com Carol, Radamés, Tali e Rafa, André questionou a postura de Cris e Kadu no jogo. “Não acho que Cris e Kadu sejam os vilões da edição”, opinou a judoca. “Eles não têm perfil de ir pro embate”, acrescentou ela. Com a não concordância dos aliados com seu ponto de vista, o motorista executivo acabou discutindo com eles, e garantiu que o casal será seu alvo nas próximas formações de DR. “É uma opção de voto minha claríssima”, disparou ele.



