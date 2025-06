André revela que não quer ser eliminado por meio de uma indicação de Eike | Power Couple

No Quarto Cupuaçu, André desabafou com Radamés sobre a DR desta quinta-feira (19). Ele afirmou que não quer ser eliminado, principalmente por ter sido indicado por Eike, e revelou que não gostaria que o ator pensasse estar certo com a indicação. O motorista executivo também comentou a reação de Eike durante o anúncio da dupla vencedora da Prova dos Casais. Por fim, ele e o jogador de futebol analisaram qual teria sido o real desempenho de Kadu no desafio.



