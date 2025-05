'Antes de você nascer, eu já estava no tatame', dispara Carol para Eike | Power Couple

Após uma treta generalizada, que teve como protagonistas Nat e Eike e Carol e Radamés, o clima entre os casais continuou tenso no início desta quinta-feira (15). “Tu não tira o nome do Eike da boca, garoto”, declarou a influenciadora para o ex-jogador de futebol na área externa da Mansão Power. “Antes de você nascer eu já estava no tatame”, disparou a judoca para o ator. “Neném”, acrescentou ela em seguida. “Parabéns pelo show”, comentou Antony quando os ânimos se apaziguaram um pouco. “Eles perderam a linha”, avaliou ele sobre a postura de Carol e Radamés.



