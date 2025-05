Após eliminação de Gi Prado e Eros, Bia analisa rumos do jogo: 'Clima vai pesar' | Power Couple

Em conversa na tarde desta sexta-feira (16), Bia comentou com Nat sobre a falta que Eros fará na Mansão. Para a parceira de Gui, o clima deve ficar mais pesado sem o humorista, já que ele costumava deixar o ambiente mais leve. Bia também afirmou que Carol pode "ficar louca" caso seus aliados sejam eliminados, pois isso a deixaria isolada no jogo.



