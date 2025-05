Após formação de DR conturbada, Carol teme que Dhomini 'se descontrole' novamente | Power Couple

Após a formação da DR conturbada na quarta-feira (21), Carol compartilhou na manhã desta quinta-feira (22) com Radamés que tem medo de que Dhomini apresente outras atitudes de "descontrole e agressividade". "Eu não posso me defender", disse ela. O marido, no entanto, tentou tranquilizá-la.



