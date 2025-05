Após treta com Cris e Kadu, Adriana desaba: 'Ingratidão' | Power Couple

Após a treta entre Kadu e Dhomini durante a madrugada desta sexta-feira (30), Adriana e o marido desabafaram com Ana Paula e Antony na Suíte Power. A corretora ressaltou que sempre teve carinho pelo ator e a esposa e disse que foi "ingratidão" o fato deles reclamarem da divisão dos quartos. Para Dhomini e Adriana, a reação do casal foi exagerada.



