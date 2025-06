'Apostar é mais tenso do que fazer', diz Kadu sobre provas no Power Couple

Durante o café da manhã deste sábado (21), Cris, Kadu e Victor relembraram algumas provas e comentaram sobre as dificuldades nas realizações. Kadu disse que apostar é mais tenso do que realizar: "Relax nada, para apostar é mais tenso do que fazer". Já Cris deu conselhos para Kadu para, nas próximas provas, ter mais agilidade, pensar no tempo e correr, deixando o marido mais nervoso diante da pressão: "Aí é problema seu, resolva aí com seus nervosismos", disse Cris. "Problema nosso, somos um casal", finalizou o ator.



