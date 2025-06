'Aprendi muito aqui': Victor, Cris e Kadu analisam suas jornadas no Power Couple

Na tarde deste sábado (14), na área externa da Mansão Power, Victor, Cris e Kadu tiveram um momento de reflexão e autoanálise sobre suas jornadas dentro do Power Couple. “Nesse reality eu estou sendo 100% eu”, garantiu o esposo de Rayanne. Ele também afirmou ter aprendido muito no confinamento, enquanto Kadu disse ter descoberto muitas coisas sobre si e sobre sua relação com Cris.



