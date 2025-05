'As coisas medíocres não me atingem': Gretchen dá ultimato a casais | Power Couple

Alerta de climão! Na tarde dessa quarta-feira (7), Gretchen aproveitou que todos os casais estavam reunidos na sala da Mansão Power para dar um ultimato a respeito de uma situação alimentícia. “As coisas pequenas não me atingem. As coisas medíocres não me atingem”, começou a artista. Ela então explicou que o leite de aveia que ela havia deixado separado para seu marido Esdras, por questões de saúde, foi consumido por outro participante. “Eu não vou fazer barraco”, afirmou a artista, que não fez questão de saber quem foi o responsável pelo ato. Porém, ela alertou que sua resposta acontecerá em outro momento.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.