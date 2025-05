BOMBA! Gretchen e Esdras desistem do Power Couple

Não foi só o resultado da DR desta semana que movimentou a casa. Logo após o resultado da eliminação, o casal Gretchen e Esdras decidiram juntos desistir do programa. O anúncio foi lido por Rafa na sala, em uma reunião de todos os participantes. Com o anúncio, agora todos os quartos são privativos e ninguém poderá mais ser mandado para a sala.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.