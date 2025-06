Carol acredita que a próxima DR será disputada entre os seus rivais | Power Couple

As confabulações sobre a próxima DR já começaram. Na Suíte Power, Carol analisou os possíveis cenários em que os seus rivais vão para DR e ainda levantou a possibilidade dos adversários se encararem em uma única berlinda. A judoca e seus aliados também pensaram em estratégias para evitar que Cris e Kadu parem na DR.



