Carol acredita que Adriana e Dhomini possuem o jogo mais incoerente entre os casais | Power Couple

Carol comentou com Tali e Rafa o fato de Dhomini não ter pedido desculpas por todas as atitudes que ele teve com ela. A judoca também deu sua opinião sobre o jogo do casal rival, dizendo que os mesmos têm as estratégias mais incoerentes da temporada. O momento ficou mais leve quando Tali e Carol começaram a falar sobre suas famílias.



