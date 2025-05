Carol acredita que sempre será o voto da casa | Power Couple

As conversas na Mansão nesta quarta-feira (21) não poderiam ser diferentes: a prova dos casais e a formação da próxima DR. Na sala, Carol e Radamés criaram hipóteses sobre a dinâmica. "Eu acho que a gente sempre vai ser o voto da casa", disse a judoca. "O que a gente pode tentar fazer é lutar por essa Prova dos Casais pra ficar imune. Porque, senão, toda semana a gente vai ficar nesse perrengue", completou Carol.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.